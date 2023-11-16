Італія першою в Європі забороняє синтетичну їжу

Нижня палата парламенту Італії, Палата депутатів, у четвер схвалила закон про заборону використання продуктів харування й кормів, вирощених у лабораторіях.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію ANSA.

На підтримку закону проти "лабораторного м’яса", як його охрестила італійська преса, висловились 159 депутатів нижньої палати парламенту Італії, 53 були проти.

Оскільки верхня палата італійського парламенту, Сенат, вже схвалила ініціативу, вона набуває чинності.

Закон, ініційований міністрами сільського господарства Італії Франческо Лолобриджа й міністром охорони здоров’я Ораціо Скіллачі, передбачає заборону виробництва, споживання й просування "їжі та кормів, вирощених із клітинних культур".

Порушення закону передбачає штраф у розмірі до 150 тисяч євро і примусове закриття підприємств, яких визнали винними в порушенні. Їм також можуть заборонити отримувати держфінансування на строк до трьох років.

Правий італійський уряд подавав законопроєкт як крок для захисту національного виробника й традицій.

Проти виступили групи із захисту тварин й асоціації, які підтримують розвиток "клітинної" сільськогосподарської продукції, стверджуючи, що закон перекреслить прогрес італійських дослідників у цій галузі.

Центристська й ліва опозиція Італії натомість вказувала, що така одностороння заборона – перша на території Європи – суперечить сільськогосподарській політиці ЄС і може призвести до проблем, якщо Євросоюз урегулює питання синтетичної їжі.