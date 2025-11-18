Трамп захистив саудівського принца, якого розвідка США повʼязувала з убивством журналіста

Президент США Дональд Трамп у вівторок прийняв у Білому домі саудівського кронпринца Мухаммеда бін Салмана, захистивши від питань про дані американської розвідки, згідно з якими він наказав убити колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018 році.

На запитання журналіста про вбивство Хашоггі під час пресконференції в Білому домі Трамп захистив саудівського принца, сказавши, що той "зробив феноменальну роботу".

"Усяке трапляється, але він нічого про це (убивство журналіста. – Ред.) не знав", – додав президент США.

Згадуючи Хашоггі, Трамп також сказав, що "багато людей не любили цього пана".

Окремо він нахамив журналістці телеканалу ABC, яка поставила питання про убивство журналіста, сказавши, що "не потрібно соромити нашого гостя", назвавши її ЗМІ "фейковими новинами" та пригрозивши позбавити канал ліцензії на мовлення.

Перед цим Трамп похвалив Мухаммеда бін Салмана за його досягнення в галузі "прав людини" і заявив, що він і саудівський наслідний принц "завжди були на одному боці в усіх питаннях".

Саудівського журналіста Джамаля Хашоггі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року, де він мав отримати документи перед одруженням. Вважається, що його тіло розчленували і вивезли з будівлі, останки не знайдені.

ЦРУ та деякі уряди Заходу вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники переконують, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.

У грудні 2019 року прокурор Саудівської Аравії заявив про засудження п'ятьох осіб до смертної кари та ще трьох – до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство Хашоггі. Згодом максимальну санкцію замінили 20 роками позбавлення волі, а решті трьом терміни скоротили до 7-10 років.

