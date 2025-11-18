Трамп защитил саудовского принца, которого разведка США связывала с убийством журналиста

Президент США Дональд Трамп во вторник принял в Белом доме саудовского кронпринца Мухаммеда бин Салмана, защитив его от вопросов о данных американской разведки, согласно которым он приказал убить колумниста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На вопрос журналиста об убийстве Хашогги во время пресс-конференции в Белом доме Трамп защитил саудовского принца, сказав, что тот "сделал феноменальную работу".

"Всякое случается, но он ничего об этом (убийстве журналиста. – Ред.) не знал", – добавил президент США.

Вспоминая Хашогги, Трамп также сказал, что "многие люди не любили этого господина".

Отдельно он нахамил журналистке телеканала ABC, которая задала вопрос об убийстве журналиста, сказав, что "не нужно стыдить нашего гостя", назвав ее СМИ "фейковыми новостями" и пригрозив лишить канал лицензии на вещание.

Перед этим Трамп похвалил Мухаммеда бин Салмана за его достижения в области "прав человека" и заявил, что он и саудовский наследный принц "всегда были на одной стороне во всех вопросах".

Саудовский журналист Джамаль Хашогги в последний раз был замечен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, где он должен был получить документы перед свадьбой. Считается, что его тело расчленили и вывезли из здания, останки не найдены.

ЦРУ и некоторые правительства Запада считают, что принц Мухаммед приказал убить Хашогги, но саудовские чиновники уверяют, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.

В декабре 2019 года прокурор Саудовской Аравии заявил о приговоре пяти человек к смертной казни и еще троих – к тюремному заключению на общий срок 24 года за убийство Хашогги. Впоследствии максимальное наказание заменили 20 годами лишения свободы, а остальным трем сроки сократили до 7-10 лет.

Детали дела читайте в архивном материале "Европейской правды".