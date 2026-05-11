Трампу не сподобалась відповідь Ірану на мирні пропозиції США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що йому не подобається відповідь Ірану на останні мирні пропозиції від США.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

Портал нагадує, що США чекали на відповідь Ірану 10 днів, і вона надійшла в неділю.

Білий дім сподівався, що позиція Ірану продемонструє подальший прогрес у напрямку укладення угоди, однак перша реакція Трампа свідчить про протилежне.

"Мені не подобається їхній лист. Він недоречний. Мені не подобається їхня відповідь", – сказав Трамп.

При цьому президент США відмовився вдаватися в подробиці щодо того, що саме містилося у відповіді іранської сторони.

Трамп повідомив, що в неділю він розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та обговорював, серед іншого, відповідь Ірану.

"Це була дуже приємна розмова. У нас хороші стосунки, але це моя ситуація, а не всіх інших", – сказав він.

Водночас Трамп не дав чіткої відповіді, чи має він намір продовжувати переговори або, можливо, вдасться до воєнних дій.

Раніше іранське інформагентство IRNA з посиланням на джерела повідомило, що Іран за посередництва Пакистану передав США офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо умов завершення війни.

При цьому співрозмовник агентства не розповів деталей про цю відповідь.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що США та Іран вже наступного тижня можуть відновити переговори у столиці Пакистану Ісламабаді.

Перед тим повідомляли, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінковий меморандум, що визначає рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.