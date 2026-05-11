До Києва прибув міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Як зазначено, Пісторіус прибув до української столиці для проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері.

На початку своєї поїздки, яка не анонсувалась заздалегідь з міркувань безпеки, німецький міністр заявив, що у рамках нових проєктів основна увага приділятиметься спільній розробці новітніх безпілотних систем озброєння всіх дальностей дії.

Нещодавно Пісторіус говорив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України.

Він також заявляв, що українські технології у сфері оборони вже мають попит у світі та стають джерелом інноваційних рішень.