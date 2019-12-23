5 осіб засудили до страти за вбивство Хашоггі

Прокурор Саудівської Аравії в понеділок заявив, що п'ятьох осіб засудили до смертної кари та ще трьох - до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі в жовтні торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хашоггі був мешканцем США і критиком наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, фактичного правителя королівства.

Хашоггі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року, де він мав отримати документи перед одруженням. Як повідомляється, його тіло було розчленоване та вилучене з будівлі, а його останки не знайдені.

ЦРУ та деякі уряди Заходу заявили, що вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники заявляють, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.

Прокурор, зачитуючи попередній вирок у судовому процесі, також заявив, що Сауд аль-Кахтані, колишній високопоставлений радник саудівського керівництва, перебував під слідством, але йому не пред'явили звинувачень, і його звільнили.