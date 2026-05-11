Україна визнала, що у Латвії у нафтобазу влучили її дрони через російську РЕБ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході телефонної розмови зі своєю латвійською колегою Байбою Браже заявив, що інциденти з дронами, які впали на території Латвії, були спричинені дією російських засобів РЕБ.

повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, за результатами розслідування стало відомо, що дрони, які порушили латвійський повітряний простір, відхились від курсу під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби від їхніх цілей у Росії.

"Я знову підтвердив готовність України співпрацювати з балтійськими країнами та Фінляндією з метою запобігання подібним інцидентам, у тому числі за безпосередньої участі наших фахівців", – підкреслив він.

За його словами, мета України – "забезпечити максимальну безпеку Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії".

"По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії та ослаблення військової машини Росії. По-друге, шляхом сприяння зміцненню захисту повітряного простору наших друзів", – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Повідомляли, що дрони врізались у нафтобазу в місті Резекне.

Внаслідок інциденту було пошкоджено щонайменше чотири нафтові резервуари, які були порожніми.

Раніше не було відомо, чиї саме це були безпілотники.

Інцидент з дронами спричинив відставку міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

