Британія витратила близько 19 млн євро на Starlink, зокрема для України

Велика Британія в рамках заходів з підтримки України щорічно виплачує мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на дані британського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Згідно з нещодавно опублікованими урядовими даними, за останні чотири роки представники оборонного відомства витратили на послуги Starlink 16,6 млн фунтів стерлінгів (близько 19 мільйонів євро).

Частина цих коштів пішла на придбання терміналів Starlink для України, які використовуються для забезпечення безперебійного високошвидкісного доступу до інтернету на лінії фронту.

Інші витрати пов'язані із забезпеченням зв'язку для британських солдатів і моряків, які перебувають далеко від дому у віддалених районах.

З моменту вторгнення Росії у 2022 році Україні було поставлено понад 50 тисяч терміналів Starlink від західних союзників.

Частина з них надійшла у вигляді прямих пожертв від SpaceX, у рамках військової допомоги США або від інших союзників, насамперед від Польщі. Вони використовуються для керування дронами та підтримання зв’язку на лінії фронту.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Польща продовжує фінансувати роботу майже 30 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні.

А в листопаді минулого року Естонія вирішила виділити Україні 3,5 мільйона євро на придбання систем зв'язку Starlink.