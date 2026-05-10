Зеленський: Україна на зв'язку зі США щодо анонсованих домовленостей з РФ про обмін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на те, що анонсована Трампом домовленість щодо масштабного обміну полоненими між Україною й РФ буде реалізована, контакти з американською стороною щодо цього тривають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у вечірньому зверненні 10 травня.

Зеленський сказав, що Київ тримає зв’язок із Вашингтоном стосовно виконання досягнутої за посередництва американської сторони домовленості з РФ про обмін.

"Тривають наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент США. Обмін полоненими "1000 на 1000" готується і має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці", – сказав Зеленський.

За його словами, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передав український список російській стороні.

"Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей", – додав президент України.

Нагадаємо, Трамп 8 травня оголосив триденне перемир’я 9-11 травня за згоди Зеленського і Путіна, а також анонсував, що домовленість передбачає обмін полоненими "1000 на 1000".

Правитель РФ Володимир Путін на брифінгу ввечері 9 травня заявив, що Україна нібито не передала списків для обміну. При цьому його радник раніше того ж дня казав, що робота зі списками триває.