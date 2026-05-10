Міністр оборони Латвії йде у відставку через інцидент з дронами та розкритикував прем’єрку

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку з посади після інцидентів із заблукалими дронами, та водночас дорікнув прем’єрці країни за "політичні ігри" і допустив, що його політсила перегляне участь у коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами LSM.

Увечері 10 травня Андріс Спрудс оголосив, що йде з посади міністра оборони Латвії.

"Я вирішив подати у відставку з посади міністра оборони – щоб захистити латвійську армію від втягнення в політичну кампанію", – заявив Спрудс.

Він підкреслив, що його відставка не є визнанням того, що він недостатньо зробив на посаді.

"Навпаки – оборонні спроможності Латвії зараз на високому рівні. Чи багато ще роботи лишається? Так, але латвійська армія, разом із союзниками, готова боронити країну", – сказав Спрудс.

Міністр наголосив, що останнім часом в оборонній сфері дуже багато зробили і продовжать роботу для вдосконалення захисту повітряного простору країни і гарантування безпеки людей.

За короткий час перед його пресконференцією прем’єрка Евіка Сіліня опублікувала заяву в X про те, що Спрудс "втратив її довіру" і вона вимагатиме його відставки, а наступником запросила полковника Райвіса Мелніса.

Андріс Спрудс висловив обурення її заявою та звинуватив її у нечесній грі.

"Знаючи, що я ухвалив рішення про відставку, вона поквапилася грати у ці ігри і за лічені хвилини до цього оголошення опублікувала цей твіт, також неправдиво стверджуючи, що поінформувала мене чи колег про таке рішення", – заявив він, доавши, що останніми тижнями проти його партії, "Прогресивних", ведеться "цілеспрямована, системна, масштабна кампанія", оскільки партія "не вписується у старі формати".

"Латвійська армія – сильна. Збройні сили Латвії – професійні. Латвійський оборонпром працює. І ніяка політична сила не має права підривати довіру до обороноздатності країни в інтересах своєї кампанії", – заявив Спрудс.

Він також сказав, що наступного тижня керівництво його партії та парламентська фракція обговорять, чи залишаться "Прогресивні" в уряді.

Партія є молодшим партнером у коаліції з "Новою єдністю" і "Союзом зелених і селян", у них – три міністерських портфелі.

Андріс Спрудс опинився під новою хвилею критики після 7 травня, коли "заблукалі безпілотники", вперше завдали шкоди на території Латвії – обидва вибухнули на території нафтосховища. Поки не підтверджено, чи були це українські апарати. Міністр заявив, що готовий взяти на себе відповідальність і піти у відставку, якщо так вирішить Сейм.

Через інцидент Латвія викликала до МЗС російського дипломата та вручила йому ноту протесту.

