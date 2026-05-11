Прем’єрка Латвії запропонувала кандидата на посаду міністра оборони

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запропонувала кандидатуру полковника армії Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони після відставки Андріса Спрудса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Х.

Сіліня зазначила, що Спрудс втратив її довіру та довіру суспільства, а також наголосила, що обороною країни має керувати професіонал.

За її словами, сфера оборони "потребує нового, професійного підходу" і тому вона запропонувала посаду міністра Райвісу Мелнісу.

"Його попередній досвід у Національних збройних силах, військова освіта в Лондоні та поточна робота в Україні дають впевненість, що оборона держави буде керована компетентно, цілеспрямовано та поза передвиборчою риторикою", – підкреслила Сіліня.

Вона також додала, що Мелніс погодився обійняти посаду очільника Міноборони.

Як відомо, 10 травня Андріс Спрудс оголосив, що йде з посади міністра оборони.

Це рішення він ухвалив після низки інцидентів з дронами, які порушували латвійський повітряний простір. Спрудс раніше говорив, що готовий взяти на себе відповідальність і піти у відставку, якщо так вирішить Сейм.

Детальніше про це – у статті Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва