Укр Рус Eng

Опитування Reuters: рейтинг Трампа обвалився до 38%

Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 22:21 — Олег Павлюк

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа упав до найменшого показника з часу його повернення до влади у січні 2025 року, зокрема на тлі економічних труднощів і скандалу щодо публікації так званих "файлів Епштейна".

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з опитуванням, поточний рейтинг схвалення Трампа становить 38% – на два відсоткові пункти менше, ніж у попередньому опитуванні на початку листопада.

Як нагадує Reuters, Трамп розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% американців. Нинішній рейтинг схвалення близький до мінімальних показників під час першого президентського терміну Трампа.

Опитування: рейтинг Трампа – найнижчий за час другого президентства

Опитані американці, серед іншого, незадоволені політикою президента США щодо вартості життя та розслідуванням справи засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Лише 26% американців вважають, що Трамп добре справляється з питанням вартості життя – на три пункти менше, ніж на початку цього місяця.

І лише 20% американців, зокрема лише 44% республіканців, схвалюють дії Трампа у справі Епштейна. А близько 70% респондентів (зокрема 87% демократів і 60% республіканців) вважають, що адміністрація приховує інформацію у цьому питанні.

Опитування Reuters/Ipsos відбулося в інтернеті й охопило 1017 дорослих американців по всій країні. Похибка становить близько трьох відсоткових пунктів.

Читайте також: Рік Трампа: як новий президент змінив Сполучені Штати та весь світ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Опитування
Реклама: