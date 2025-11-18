Опитування Reuters: рейтинг Трампа обвалився до 38%

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа упав до найменшого показника з часу його повернення до влади у січні 2025 року, зокрема на тлі економічних труднощів і скандалу щодо публікації так званих "файлів Епштейна".

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з опитуванням, поточний рейтинг схвалення Трампа становить 38% – на два відсоткові пункти менше, ніж у попередньому опитуванні на початку листопада.

Як нагадує Reuters, Трамп розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% американців. Нинішній рейтинг схвалення близький до мінімальних показників під час першого президентського терміну Трампа.

Опитані американці, серед іншого, незадоволені політикою президента США щодо вартості життя та розслідуванням справи засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Лише 26% американців вважають, що Трамп добре справляється з питанням вартості життя – на три пункти менше, ніж на початку цього місяця.

І лише 20% американців, зокрема лише 44% республіканців, схвалюють дії Трампа у справі Епштейна. А близько 70% респондентів (зокрема 87% демократів і 60% республіканців) вважають, що адміністрація приховує інформацію у цьому питанні.

Опитування Reuters/Ipsos відбулося в інтернеті й охопило 1017 дорослих американців по всій країні. Похибка становить близько трьох відсоткових пунктів.

