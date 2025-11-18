Палата представників США підтримала публікацію "файлів Епштейна"

Переважна більшість конгресменів у Палаті представників США у вівторок підтримали публікацію документів розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо із трансляції засідання.

Ухвалений у Палаті представників законопроєкт має зобовʼязати Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Голосування за законопроєкт у нижній палаті Конгресу відбувалось за процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів. Підтримали його 427 членів палати, проти проголосував тільки один республіканець Клей Хіггінс.

Голосуванню передували місяці гальмування законопроєкту спікером Палати Майком Джонсоном, який відмовлявся ставити його на голосування.

Справа зрушила з місця, коли Джонсон зрештою привів до присяги обрану на довиборах конгревумен від Демократичної партії, з якою в палаті знайшлось 218 голосів, необхідних для внесення питання поза порядком денним.

Також голосуванню сприяло рішення президента США Дональда Трампа публічно закликати республіканців проголосувати за законопроєкт про публікацію "файлів Епштейна".

Тепер документ буде скерований до Сенату, де його доля залишається невизначеною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про оприлюднення матеріалів, якщо він буде ухвалений Конгресом, і

Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.