Британія стежить за шпигунським судном РФ біля своїх вод, звідти світили лазерами на пілотів

Британія пильно стежить за шпигунським судном Росії біля берегів Шотландії, яке, ймовірно, збирає дані про підводну інфраструктуру.

Як повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Джон Гілі.

Гілі заявив, що неподалік берегів Шотландії перебуває російське судно, яке може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру, і за ним стежать.

"Російське шпигунське судно "Янтарь" перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії", – сказав міністр, додавши, що судно зайшло у регіон кілька тижнів тому.

"Це судно, розроблене для збору розвідданих і мапування наших підводних кабелів. Ми відрядили фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил для моніторингу й відстеження кожного руху цього корабля – під час чого "Янтарь" спрямовував лазери на наших пілотів", – заявив Гілі.

"Ці російські дії дуже небезпечні, і це вже другий раз за цей рік, коли це судно, "Янтарь", приходить у британські води. Тож мій меседж до Росії і Путіна наступний: ми вас бачимо, ми знаємо, що ви робите, і якщо "Янтарь" рушить на південь цього тижня – ми готові", – додав міністр.

"Янтарь" і раніше з’являвся у цьому регіоні, Міноборони Британії тоді відреагувало ідентичним попередженням.

Раніше у Бельгії заявили, що поява невідомих БпЛА над військовими базами в країні схожа на шпигунську операцію.