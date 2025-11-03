Міністр оборони Бельгії про вторгнення дронів: схоже на шпигунську операцію

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен, коментуючи низку інцидентів з невідомими дронами, які були помічені над військовими базами у вихідні, заявив, що це схоже "на шпигунську операцію".

Заяву очільника бельгійського оборонного відомства наводить Le Soir, повідомляє "Європейська правда".

Франкен, зокрема, вказав на те, що операторами дронів були професіонали, а не аматори.

"Протягом останніх трьох днів під час вторгнень застосовувався досить схожий підхід. У перший день прилетіли невеликі дрони. У суботу та неділю застосовувались більші дрони, щоб дестабілізувати ситуацію в районі та серед населення. Я думаю, що вони намагаються викликати паніку в Бельгії", – сказав він.

За словами міністра, розслідування триває, наразі причетні до інцидентів не виявлені.

"Ми можемо сказати, що це професіонали, а не аматори", – додав Франкен.

Він зазначив, що "дрони завжди прилітають в один і той самий час: коли настає ніч… кожного разу дійсно спостерігається схожий спосіб дії".

Міністр також відповів, чи мають військові право збивати такі дрони.

"Коли вони перебувають над військовою базою, дрони можна збивати. Але коли вони поруч з нею, потрібно бути дуже обережними. Вони можуть впасти на будинок, автомобіль або цивільну особу. Потрібно уточнити цю правову основу", – додав він.

На цьому тижні бельгійський уряд планує розглянути план боротьби з дронами.

"Ми хочемо інвестувати 50 мільйонів євро в систему виявлення. Але нам також потрібен час: ми не можемо за кілька місяців виправити те, що не було зроблено в попередні роки", – підкреслив Франкен.

Кілька днів тому Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.

Згодом стало відомо, що над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході країни, помітили нові підозрілі дрони.

Франкен тоді заявляв, що дрони були призначені для того, щоб виявити місцеперебування F-16 та іншу стратегічно важливу інформацію.