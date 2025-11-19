Британия следит за шпионским судном РФ возле своих вод, оттуда светили лазерами на пилотов

Великобритания пристально следит за шпионским судном России у берегов Шотландии, которое, вероятно, собирает данные о подводной инфраструктуре.

Как сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Джон Хили.

Хили заявил, что недалеко от берегов Шотландии находится российское судно, которое может заниматься сбором информации о подводной инфраструктуре, и за ним следят.

"Российское шпионское судно "Янтарь" находится на границе британских вод на севере Шотландии", – сказал министр, добавив, что судно зашло в регион несколько недель назад.

"Это судно, разработанное для сбора разведданных и картирования наших подводных кабелей. Мы отправили фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга и отслеживания каждого движения этого корабля – во время чего "Янтарь" направлял лазеры на наших пилотов", – заявил Хили.

"Эти российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда это судно, "Янтарь", приходит в британские воды. Поэтому мой месседж к России и Путину следующий: мы вас видим, мы знаем, что вы делаете, и если "Янтарь" двинется на юг на этой неделе – мы готовы", – добавил министр.

"Янтарь" и раньше появлялся в этом регионе, Минобороны Британии тогда отреагировало идентичным предупреждением.

Ранее в Бельгии заявили, что появление неизвестных БпЛА над военными базами в стране похоже на шпионскую операцию.