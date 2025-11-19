Словаччина може судитися з ЄС через плани заборонити імпорт російського газу

На наступному засіданні уряд Словаччини обговорить можливість подати позов проти Європейського Союзу за його рішення припинити постачання російського газу з 2028 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TASR, про це сказав словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо після засідання уряду в середу.

Фіцо доручив міністрам економіки, закордонних справ та юстиції подати на наступному засіданні уряду документ з аналізом можливості подачі позову проти ЄС.

Він сказав, що Словаччина та Угорщина будуть країнами, які найбільше постраждають від рішення Європейської комісії: "Це рішення є для нас надзвичайно згубним. Ви знаєте, що ми не голосували за нього".

Також словацький премʼєр розповів, що уряд розгляне зобов'язання Європейської комісії щодо надання допомоги Словаччині в енергетичній сфері.

"Усе буде залежати від того, як Європейська комісія виконає свої зобов'язання перед Словаччиною, які були взяті і підписані безпосередньо президенткою Європейської комісії", – сказав Фіцо.

Рада ЄС 20 жовтня переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина.

Це ще не остаточне рішення: далі Рада ЄС почне перемовини з Європарламентом, щоби погодити фінальний текст.

Читайте детальніше, як енергоносії з РФ досі надходять до ЄС і як Брюссель хоче повністю припинити постачання.