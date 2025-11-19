Словакия может судиться с ЕС из-за планов запретить импорт российского газа

На следующем заседании правительство Словакии обсудит возможность подать иск против Европейского Союза за его решение прекратить поставки российского газа с 2028 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TASR, об этом сказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо после заседания правительства в среду.

Фицо поручил министрам экономики, иностранных дел и юстиции подать на следующем заседании правительства документ с анализом возможности подачи иска против ЕС.

Он сказал, что Словакия и Венгрия будут странами, которые больше всего пострадают от решения Европейской комиссии: "Это решение является для нас чрезвычайно губительным. Вы знаете, что мы не голосовали за него".

Также словацкий премьер рассказал, что правительство рассмотрит обязательства Европейской комиссии по оказанию помощи Словакии в энергетической сфере.

"Все будет зависеть от того, как Европейская комиссия выполнит свои обязательства перед Словакией, которые были взяты и подписаны непосредственно президентом Европейской комиссии", – сказал Фицо.

Совет ЕС 20 октября подавляющим большинством голосов поддержал механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ Евросоюза от использования российского ископаемого топлива; против выступили Венгрия и Словакия.

Это еще не окончательное решение: далее Совет ЕС начнет переговоры с Европарламентом, чтобы согласовать финальный текст.

Читайте подробнее, как энергоносители из РФ до сих пор поступают в ЕС и как Брюссель хочет полностью прекратить поставки.