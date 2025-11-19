Молдовського олігарха Плахотнюка залишили під вартою

Суд у Кишиневі у середу ухвалив рішення продовжити арешт молдавського олігарха Влада Плахотнюка, якому інкримінують співучасть у крадіжці в особливо великих розмірах, ще на 30 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посианням на NewsMaker.

Суд на засіданні 19 листопада задовольнив прохання прокурорів продовжити термін утримання Плахотнюка під вартою.

За словами прокурора Александру Чернея, є ризик, що у разі звільнення Плахотнюк може втекти. Він аргументував це тим, що підсудний шість років переховувався від правосуддя.

Адвокати наполягали на альтернативному запобіжному заході у вигляді домашнього арешту або судового контролю. Вони зазначили, що Плахотнюк сам просив про екстрадицію з Греції.

Затриманого в Греції колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка екстрадували до Молдови 25 вересня. Його помістили під попередній арешт у в'язницю №13 у Кишиневі.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".