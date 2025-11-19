Молдавского олигарха Плахотнюка оставили под стражей

Суд в Кишиневе в среду принял решение продлить арест молдавского олигарха Влада Плахотнюка, которому инкриминируют соучастие в краже в особо крупных размерах, еще на 30 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Суд на заседании 19 ноября удовлетворил просьбу прокуроров продлить срок содержания Плахотнюка под стражей.

По словам прокурора Александру Чернея, есть риск, что в случае освобождения Плахотнюк может сбежать. Он аргументировал это тем, что подсудимый шесть лет скрывался от правосудия.

Адвокаты настаивали на альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста или судебного контроля. Они отметили, что Плахотнюк сам просил об экстрадиции из Греции.

Задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка экстрадировали в Молдову 25 сентября. Его поместили под предварительный арест в тюрьму №13 в Кишиневе.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".