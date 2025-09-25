Молдовського олігарха Плахотнюка екстрадували з Афін до Кишинева

Колишнього "господаря Молдови", олігарха Влада Плахотнюка екстрадували з Греції до Молдови.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Вранці 25 вересня Плахотнюка привезли до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін. На оприлюдненому відео (останні 4 хвилини) можна бачити, як олігарх під конвоєм виходить з літака після того, як борт залишили звичайні пасажири рейсу.

У Мін’юсті раніше повідомили, що його утримуватимуть у в'язниці №13 у Кишиневі.

Нагадаємо, спершу повідомляли, що екстрадиція Плахотнюка планується на 25 вересня. Однак 17 вересня Мін'юст Греції призупинив процедуру.

Згодом Греція скасувала це рішення і відновила процедуру екстрадиції.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".