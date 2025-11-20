Лукашенко помилував двох ксьондзів, ув'язнених за "тяжкі злочини проти держави"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував двох католицьких священнослужителі, яких було ув’язнено за "тяжкі злочини проти держави".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на БЕЛТУ та Єврорадіо для Білорусі.

Мова йде про Анджея Юхневича та Генрика Окулатовича. Відомо, що Окулатовича судили за "зраду державі".

Як пише DW, Генрик Окулатович був священником у білоруському Воложині. У листопаді 2023-го йому зателефонували з проханням провести відспівування померлої жінки. Виявилося, що це була провокація від силовиків, які затримали його на кладовищі.

Його звинуватили в "шпигунстві на користь Польщі та Ватикану". Околотович не визнав провину, вирок суду – 11 років позбавлення волі.

Другий засуджений священик – Анджей Юхневич, служив у Шуміліно. Навесні 2024 року його зупинили на дорозі і затримали разом з ще одним ксьондзом і парафіянкою.

Спочатку Юхневичу кілька разів давали "добу" за політичними статтями – за біло-червоно-білий прапор (історичний національний прапор Білорусі, використовується опозиційними силами) і прапор України в соцмережах, а також за посилання на сайти, визнані "екстремістськими" .

Спочатку його підозрювали в "диверсійній діяльності на шкоду державі", проте в підсумку засудили за сексуальні стосунки з неповнолітнім. Суд був закритим, відомо лише, що провину ксьондз не визнав. Вирок – 13 років позбавлення волі.

У вересні Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, за "злочини екстремістського спрямування".

Також того ж місяця білоруська влада звільнила 52 в'язнів. Серед них були, зокрема, і політв'язні.

Це сталося після зустрічі Александра Лукашенка з посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

На початку листопада Трамп висунув Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

