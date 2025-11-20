Лукашенко помиловал двух священников, заключенных за "преступления против государства"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей, которые были заключены в тюрьму за "тяжкие преступления против государства".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА и Еврорадио для Беларуси.

Речь идет об Анджее Юхневиче и Генрике Окулатовиче. Известно, что Окулатовича судили за "измену государству".

Как пишет DW, Генрик Окулатович был священником в белорусском Воложине. В ноябре 2023 года ему позвонили с просьбой провести отпевание умершей женщины. Оказалось, что это была провокация со стороны силовиков, которые задержали его на кладбище.

Его обвинили в "шпионаже в пользу Польши и Ватикана". Околотович не признал вину, приговор суда – 11 лет лишения свободы.

Второй осужденный священник – Анджей Юхневич, служил в Шумилино. Весной 2024 года его остановили на дороге и задержали вместе с еще одним ксендзом и прихожанкой.

Сначала Юхневичу несколько раз давали "сутки" по политическим статьям – за бело-красно-белый флаг (исторический национальный флаг Беларуси, используемый оппозиционными силами) и флаг Украины в соцсетях, а также за ссылки на сайты, признанные "экстремистскими" .

Сначала его подозревали в "диверсионной деятельности в ущерб государству", однако в итоге осудили за сексуальные отношения с несовершеннолетним. Суд был закрытым, известно только, что вину ксендз не признал. Приговор – 13 лет лишения свободы.

В сентябре Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 25 человек, осужденных, в частности, за "преступления экстремистской направленности".

Также в том же месяце белорусские власти освободили 52 заключенных. Среди них были, в частности, и политзаключенные.

Это произошло после встречи Александра Лукашенко с посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

В начале ноября Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

