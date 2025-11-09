Трамп висунув "найвидатнішого юриста" США на посаду спецпосланця в Білорусі

Американський президент Дональд Трамп висунув "найвидатнішого юриста" США Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

У неділю, 9 листопада, Трамп заявив, що Коул, "відомий як один із найвидатніших юристів" США, номінований на посаду спеціального посланника США в Білорусі.

"Він уже домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50", – заявив американський президент.

Також Трамп "заздалегідь подякував високоповажному президенту Білорусі" Александру Лукашенку за його розгляд питання про звільнення людей.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

