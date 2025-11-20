Австрія планує заборонити носіння хусток у школах з початку нового навчального року

Австрія має намір заборонити дівчатам віком до 14 років ходити в школу в хустках наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила в четвер міністерка з питань інтеграції Клаудія Плакольм, її заяву наводить агентство DPA.

Законопроєкт, який незабаром буде винесений на обговорення в парламенті, має набути чинності з наступного навчального року, повідомила міністерка, яка належить до правоцентристської Австрійської народної партії (ÖVP).

Носіння хустки не є релігійним ритуалом, але вчить дівчаток "розвивати почуття сорому" і призводить до "спотвореного уявлення про своє тіло" та "нестабільної самооцінки", сказала Плакольм.

Верховний суд Австрії відхилив попередню спробу уряду на чолі з ÖVP заборонити носіння хусток у школах у 2019 році.

Однак члени нинішнього уряду, коаліції ÖVP, Соціал-демократичної партії Австрії та ліберальної партії NEOS, впевнені, що цього разу заборона буде підтримана, зазначаючи, що кількість мусульманських дівчат віком до 14 років в австрійських школах з того часу зросла з 3000 до 12 000.

Проєкт закону передбачає, що якщо дівчата носять хустки в школі, незважаючи на заборону, вчителі спочатку повинні поговорити з їхніми батьками. У разі повторних порушень батьки можуть бути оштрафовані на суму до 800 євро.

Ісламська громада Австрії розкритикувала ці плани, звинувативши коаліцію в тому, що вона дбає про політичну вигоду, а не про благополуччя дітей.

"Мета полягає в тому, щоб отримати вигоду від антиісламських настроїв", – заявила група у своїй заяві.

Нагадаємо, у Фінляндії думають розглянути обмеження на мусульманський одяг у школі вже за цього уряду.

У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.