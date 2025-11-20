Австрия планирует запретить ношение платков в школах с начала нового учебного года

Австрия намерена запретить девочкам в возрасте до 14 лет ходить в школу в платках в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила в четверг министр по вопросам интеграции Клаудия Плакольм, ее заявление приводит агентство DPA.

Законопроект, который вскоре будет вынесен на обсуждение в парламенте, должен вступить в силу со следующего учебного года, сообщила министр, которая принадлежит к правоцентристской Австрийской народной партии (ÖVP).

Ношение платка не является религиозным ритуалом, но учит девочек "развивать чувство стыда" и приводит к "искаженному представлению о своем теле" и "нестабильной самооценке", сказала Плакольм.

Верховный суд Австрии отклонил предыдущую попытку правительства во главе с ÖVP запретить ношение головных платков в школах в 2019 году.

Однако члены нынешнего правительства, коалиции ÖVP, Социал-демократической партии Австрии и либеральной партии NEOS, уверены, что на этот раз запрет будет поддержан, отмечая, что количество мусульманских девочек в возрасте до 14 лет в австрийских школах с тех пор выросло с 3000 до 12 000.

Проект закона предусматривает, что если девушки носят платки в школе, несмотря на запрет, учителя сначала должны поговорить с их родителями. В случае повторных нарушений родители могут быть оштрафованы на сумму до 800 евро.

Исламская община Австрии раскритиковала эти планы, обвинив коалицию в том, что она заботится о политической выгоде, а не о благополучии детей.

"Цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из антиисламских настроений", – заявила группа в своем заявлении.

Напомним, в Финляндии думают рассмотреть ограничения на мусульманскую одежду в школе уже при этом правительстве.

Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.