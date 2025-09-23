У Фінляндії думають розглянути обмеження на мусульманський одяг у школі вже за цього уряду

У фінському уряді дослідять, чи можна реалізувати на практиці ідею про обмеження носіння мусульманського вбрання, що закриває обличчя, у школах та державних установах вже за цього уряду.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда, про це заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Рантанен зазначила, що в уряді розмірковують над тим, чи можливо буде втілити у життя ідею про заборону мусульманських головних уборів, що закривають обличчя, у школах і держустановах за мандату цього уряду.

Раніше у відомстві підготували меморандум з цього приводу. Там допускають і заборону мусульманських головних уборів загалом.

В уряді наразі немає консенсусу з цього приводу. Зокрема, міністр освіти Андерс Адлеркройц не думає, що це необхідний крок, посилаючись на те, що відсоток використання такого убрання в школах вкрай незначний.

У Швейцарії з 1 січня 2025 року набула чинності заборона на носіння паранджі та нікабу.

У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.