Каллас розповіла про план ЄС з двох пунктів щодо миру в Україні

Європейський Союз має чіткий план щодо дій з метою встановлення миру в Україні, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Каллас озвучила простий план ЄС з досягнення миру: підтримка України та тиск для ослаблення Росії.

"Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події, і міністр Сибіга поінформував нас про позицію України", – розповіла Каллас.

Вона зауважила, що позиція ЄС не змінилася: "для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною та Європою".

"ЄС має дуже чіткий план із двох пунктів. По-перше, послабити Росію. По-друге, підтримати Україну", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Каллас повідомила, що сьогодні голова Європейського розвідувального центру та посланник ЄС із питань санкцій поінформували міністрів про вплив санкцій ЄС на Росію.

За цими даними, експорт російської сирої нафти є найнижчим за останні місяці, а податкові надходження Росії від нафти є найнижчими з початку війни.

"Росія неодноразово лицемірно говорила про мирні переговори, а попередні переговори провалилися, тому що Росія так і не взяла на себе жодних реальних зобов'язань. Тиск має бути на агресора, а не на жертву", – заявила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", інформація про новий "мирний план", схвалений президентом США Дональдом Трампом, з’явилась у низці американських ЗМІ 19 листопада.

У публікаціях згадувалося, що план передбачає передачу Росії всього Донбасу. Також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську мову як другу державну.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу.