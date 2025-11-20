Головна дипломатка ЄС прокоментувала новий "мирний план" США щодо України

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради із закордонних справ ЄС 20 листопада.

Коментуючи інформацію про новий "мирний план" США з 28 пунктів, про який дізнались американські медіа, Каллас зазначила, що ці "останні новини" також будуть предметом обговорення на зустрічі.

"Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу… Українці і європейці також мають погодитися на ці плани", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що також важливо пам’ятати, що у випадку російсько-української війни є країна-агресор і країна, яка зазнала нападу.

"Поки що ми не чули про будь-які поступки з боку Росії.. Якби Росія справді хотіла миру, вона могла би погодитися на безумовне припинення вогню вже якийсь час тому, натомість ми знову бачимо удари по цивільних. 93% російських цілей – це цивільна інфраструктура, тобто школи, лікарні, житлові будинки – щоби вбити багато людей і спричинити якнайбільше страждань", – зауважила Каллас.

"Ми вітаємо усі змістовні зусилля задля завершення цієї війни – але, як вже було сказано, має йтися про справедливий і сталий мир. І це також означає, що на цей план мають погодитися і українці, і європейці", – додала Каллас.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".