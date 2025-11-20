Каллас рассказала о плане ЕС из двух пунктов о мире в Украине

Европейский Союз имеет четкий план действий по установлению мира в Украине, который состоит всего из двух пунктов: первый – ослабить Россию, второй – поддержать Украину.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя.

Каллас озвучила простой план ЕС по достижению мира: поддержка Украины и давление для ослабления России.



"Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины", – рассказала Каллас.



Она отметила, что позиция ЕС не изменилась: "для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой". "У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину", – подчеркнула главный дипломат ЕС.



Каллас сообщила, что сегодня глава Европейского разведывательного центра и посланник ЕС по вопросам санкций проинформировали министров о влиянии санкций ЕС на Россию.



По этим данным, экспорт российской сырой нефти является самым низким за последние месяцы, а налоговые поступления России от нефти являются самыми низкими с начала войны. "Россия неоднократно лицемерно говорила о мирных переговорах, а предыдущие переговоры провалились, потому что Россия так и не взяла на себя никаких реальных обязательств. Давление должно быть на агрессора, а не на жертву", – заявила Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", информация о новом "мирном плане", одобренном президентом США Дональдом Трампом, появилась в ряде американских СМИ 19 ноября.



В публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса.

Также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский язык как второй государственный.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия для прекращения войны в Украине, но любой такой план должен привлекать Украину и Европу.