Президента Сербії звинувачують у причетності до "сафарі" на людей під час облоги Сараєва

Журналіст-розслідувач з Хорватії Домагой Маргетич подав у прокуратуру Мілану скаргу стосовно причетності чинного президента Сербії Александара Вучича до "сафарі на цивільних" під час облоги Сараєва у 1990-х роках.

Про це повідомляє The Guardian та італійський портал Today, пише "Європейська правда".

Минулого тижня у прокуратурі Мілану почали розслідування, спрямоване на встановлення осіб італійців, які їздили на "снайперське сафарі" до Сараєва у 1992-96 роках і платили за це гроші боснійським сербам. Таких "туристів" виводили на висоти довкола міста, де вони могли задля розваги стріляти по цивільних. Під час облоги міста від куль снайперів гинули у тому числі діти.

Приводом для розслідування у Мілані стала скарга, подана італійським письменником з Мілану Еціо Гаваццені, який сам зібрав певні докази, а також доповідь, надіслана колишнім мером Сараєва Бенжаміною Карич.

Гаваццені стверджує, що почав детально досліджувати тему з 2022 року, проглянувши документальний фільм на цю тему словенського кінорежисера.

Цього тижня до його скарги додалася ще одна, від хорватського журналіста Домагоя Маргетича. Останніми днями журналіст опублікував інформацію про те, що молодий Александар Вучич був присутній на одному зі спостережних пунктів біля Сараєва, з якого, за твердженнями свідків, відбувалося "сафарі" на цивільних.

У скарзі не йдеться, що Вучич особисто стріляв по цивільних, але журналіст вважає, що його присутність біля пункту і роль у підрозділах боснійських сербів довкола Сараєва варто дослідити у контексті розслідування.

У 2021 році Вучич в інтерв’ю заперечив, що будь-коли стріляв у напрямку обложеного міста.

Нагадаємо, лідера боснійських сербів Радована Караджича засудили спершу до 40 років, а згодом збільшили термін до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці.

Ще одного відомого засудженого Ратко Младича у 2025 році відмовились звільнити за станом здоровʼя.