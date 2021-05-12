Британія переведе Караджича до своєї в'язниці для відбуття довічного ув’язнення

Велика Британія погодилася перевести в одну зі своїх в'язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави МЗС Британії Домініка Рааба.

"Радован Караджич - один з небагатьох, кого визнали винним у геноциді. Він був відповідальний за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці і допомагав вести облогу Сараєво з її безжальними нападами на мирних жителів", - заявив Рааб.

20 березня 2019 року Міжнародний залишковий механізм ООН для кримінальних трибуналів збільшив термін ув’язнення Караджичу від 40 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Суд визнав, що попередній 40-річний вирок Караджичу був занадто м'яким, зважаючи на масштаб і "систематичну жорстокість" злочинів.

Проте, де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів повинна була прийняти одна з країн, які уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків міжнародного кримінального трибуналу. В їх число входять Австрія, Британія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Польща і Швеція.

Караджич був лідером сербських сепаратистів, що жили у Боснії та Герцеговині. У 1992-1996 роках він очолював Республіку Сербську, що заявила про незалежність від Боснії.

Після Дейтонських угод 1996 року Караджич був змушений піти у відставку та 13 років перебував у розшуку.

Його було заарештовано у 2008 році у Белграді, де він жив під ім’ям Драгана Дабича та займався медичною практикою. У жовтні 2009 року Міжнародний кримінальний суд у справах колишньої Югославії остаточно відмовив йому в імунітеті.

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