Президента Сербии обвиняют в причастности к "сафари" на людей во время осады Сараева

Журналист-расследователь из Хорватии Домагой Маргетич подал в прокуратуру Милана жалобу о причастности действующего президента Сербии Александара Вучича к "сафари на гражданских" во время осады Сараева в 1990-х годах.

Об этом сообщает The Guardian и итальянский портал Today, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе в прокуратуре Милана начали расследование, направленное на установление личностей итальянцев, которые ездили на "снайперское сафари" в Сараеве в 1992-96 годах и платили за это деньги боснийским сербам. Таких "туристов" выводили на высоты вокруг города, где они могли ради развлечения стрелять по гражданским. Во время осады города от пуль снайперов погибали в том числе дети.

Поводом для расследования в Милане стала жалоба, поданная итальянским писателем из Милана Эцио Гаваццени, который сам собрал определенные доказательства, а также доклад, присланный бывшим мэром Сараева Бенжаминой Карич.

Гаваццени утверждает, что начал подробно исследовать тему с 2022 года, просмотрев документальный фильм на эту тему словенского кинорежиссера.

На этой неделе к его жалобе добавилась ещё одна, от хорватского журналиста Домагоя Маргетича. В последние дни журналист опубликовал информацию о том, что молодой Александар Вучич присутствовал на одном из наблюдательных пунктов возле Сараева, с которого, по утверждениям свидетелей, происходило "сафари" на гражданских.

В жалобе не говорится, что Вучич лично стрелял по гражданским, но журналист считает, что его присутствие возле пункта и роль в подразделениях боснийских сербов вокруг Сараева стоит исследовать в контексте расследования.

В 2021 году Вучич в интервью отрицал, что когда-либо стрелял в направлении осажденного города.

Напомним, лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорен сначала к 40 годам, а затем срок был увеличен до пожизненного заключения за геноцид в Сребренице.

Еще одного известного осужденного Ратко Младича в 2025 году отказались освободить по состоянию здоровья.