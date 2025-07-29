Засудженого за геноцид у Сребрениці Младича відмовились звільняти за станом здоровʼя

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів ООН відхилив прохання воєнного злочинця Ратко Младича про звільнення з гуманітарних міркувань через його важкий стан здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У рішенні зазначається, що попри докази тяжкого стану здоровʼя Младича він отримує всебічну медичну допомогу, що чітко підтверджується медичними висновками.

Крім того, судді звернули увагу, що Младич не страждає на гостру термінальну хворобу, яка могла б виправдати його звільнення, і має можливість регулярно спілкуватись із родиною.

"Отже, його подальше утримання під вартою не є нелюдським або таким, що принижує гідність, і, як таке, продовжує дотримуватися важливих принципів покарання, що застосовуються до злочинів, за які він був засуджений", – ідеться в рішенні.

83-річний Ратко Младич відбуває довічне ув’язнення після того, як в листопаді 2017 року трибунал ООН з воєнних злочинів у колишній Югославії визнав його винним за 10 звинуваченнями, серед яких – геноцид, вбивство, судове переслідування, примусову депортацію.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці.

Читайте також: Покарання за геноцид: як вирок Младичу став викликом для Заходу та шансом для РФ.