КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією пошкоджений внаслідок атаки РФ і призупинив роботу

В ніч на 22 листопада внаслідок російського обстрілу постраждав пункт пропуску "Орлівка" на кордоні України та Румунії, внаслідок чого його робота призупинена до ліквідації наслідків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Державній митній службі України.

"У ніч на 22.11.2025 ворожими обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка". Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків", – йдеться у заяві.

Фото: ДМСУ

Подорожуючих просять скористатись іншими найближчими пунктами пропуску.

КПП "Орлівка" розташований на поромній переправі на Дунаї в однойменному селищі, між містами Рені та Ізмаїл.

Нагадаємо, 8 листопада повідомляли про призупинення пропускних операцій на кордоні через збій у роботі баз даних митниці. Упродовж того самого дня проблему вирішили.

Раніше цього тижня під час масованої атаки РФ по Україні один з БпЛА пролетів над Румунією та Молдовою.