Дрон пролетів над Румунією та Молдовою під час масованого удару РФ по Україні

Румунія підіймала винищувачі для спостереження за повітряним простором під час масованого ураду Росії по українських регіонах: виявили безпілотник.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише "Європейська правда".

У ніч проти 19 листопада у Румунії підіймали два винищувачі Eurofighter Typhoon з авіабази "Михаїл Коґелнічану" для спостереження за повітряною ситуацією на кордоні з Україною під час російських повітряних ударів.

О 00:20 у північній частині румунського повіту Тульча оголосили повітряну тривогу. Невдовзі радари зафіксували сигнал безпілотника, який, за даними Міноборони, увійшов приблизно на 8 км у повітряний простір Румунії – від українського Вилкового до румунських Періправи та Кілія-Веке, де він зник із радарів.

За інформацією військових, дрон періодично з’являвся на радарах протягом близько 12 хвилин – від молдовського села Колібаши до румунської комуни Фолтешть, а згодом у районі Оанча.

О 00:59 повітряну тривогу оголосили й у північній частині повіту Галац. Після цього в небо підняли ще два винищувачі F-16 румунських ВПС.

Близько 01:50 Eurofighter повернулися на авіабазу, а F-16 – приблизно о 02:30.

Піднімала свою авіацію під час масованої атаки й Польща. Атака 19 листопада була спрямована переважно на західні області України.

Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунії, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.