КПП "Орловка" на границе с Румынией поврежден в результате атаки РФ и приостановил работу
Новости — Суббота, 22 ноября 2025, 08:27 —
В ночь на 22 ноября в результате российского обстрела пострадал пункт пропуска "Орловка" на границе Украины и Румынии, в результате чего его работа приостановлена до ликвидации последствий.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
"В ночь на 22.11.2025 вражескими обстрелами ударных БПЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка". Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий", – говорится в заявлении.
Путешественников просят воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.
КПП "Орловка" расположен на паромной переправе на Дунае в одноименном поселке, между городами Рени и Измаил.
Напомним, 8 ноября сообщали о приостановке пропускных операций на границе из-за сбоя в работе баз данных таможни. В течение того же дня проблему решили.
Ранее на этой неделе во время массированной атаки РФ по Украине один из БПЛА пролетел над Румынией и Молдовой.