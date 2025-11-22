КПП "Орловка" на границе с Румынией поврежден в результате атаки РФ и приостановил работу

В ночь на 22 ноября в результате российского обстрела пострадал пункт пропуска "Орловка" на границе Украины и Румынии, в результате чего его работа приостановлена до ликвидации последствий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"В ночь на 22.11.2025 вражескими обстрелами ударных БПЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка". Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий", – говорится в заявлении.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Путешественников просят воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.

КПП "Орловка" расположен на паромной переправе на Дунае в одноименном поселке, между городами Рени и Измаил.

Напомним, 8 ноября сообщали о приостановке пропускных операций на границе из-за сбоя в работе баз данных таможни. В течение того же дня проблему решили.

Ранее на этой неделе во время массированной атаки РФ по Украине один из БПЛА пролетел над Румынией и Молдовой.