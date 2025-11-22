Пояснення, чому "мирний план" США насправді є планом повзучої капіталяції України

У медіа з’явився текст так званого "мирного плану", що має на меті припинення війни Росії проти України. Речники американської адміністрації повідомили про достовірність зусиль з його створення.

Кажуть, що у різних коридорах влади можуть існувати ще й додаткові версії такого списку. Втім, можна припустити, що оприлюднена ЗМІ версія із 28 пунктів все ж відображає всі головні елементи так званого "мирного плану".

Колишній прем’єр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк розібрав план по пунктах і вважає, що це план повзучої капітуляції. Докладні пояснення – в його колонці Капітуляція в новій обгортці: що пропонує Україні "мирна угода" від Дональда Трампа. Далі – стислий її виклад.

Перший пункт плану – "Підтвердження суверенітету України" – порожня, на думку Арсенія Яценюка, декларація, бо український суверенітет визнаний усім світом і Україні не потрібне "підтвердження" від держави-агресора.

"Пакт про ненапад" з Росією у другому пункті стане "новим папірцем", який Москва порушить, коли їй буде вигідно. Жодна угода з Кремлем не працює.

П’ятий, ключовий на думку голови Київського безпекового форуму пункт, про "гарантії безпеки" – найрозмитіший.

"У "нашому" світі існують лише дві моделі гарантій: членство в НАТО або чіткі, юридично зобов’язуючі договори про колективну оборону зі спільними військовими структурами, розміщенням іноземних контингентів, повною військовою сумісністю. Але все це далі у плані перекреслено", – пише автор колонки.

Обмеження ЗСУ до 600 тисяч осіб, про що зазначено у шостому пункті, – це шлях до поразки, вважає український експрем’єр.

"Справжній баланс можливий лише тоді, коли РФ скорочує угруповання в європейській частині, відводить війська на схід, обмежується у ракетах малої та середньої дальності. Проте у запропонованому плані цього немає", – коментує Яценюк.

А зазначену у сьомому пункті заборона вступу до НАТО – стратегічна капітуляція, впевнений автор колонки.

Заборона військової присутності Заходу в Україні, про що йдеться у восьмому і дев’ятому пунктах, означає роззброєння України і зведення нанівець будь-яких "гарантій безпеки".

Членство в ЄС, яке згадують в одинадцятому пункті, – приваблива формула без реального змісту, наголошує колишній очільник уряду України. Поки Росія має право вето на українську геополітику – це не складова миру, а важіль тиску, нагадує Яценюк.

У тринадцятому пункті, звертає увагу голова Київського безпекового форуму, Росії пропонується поступове зняття санкцій, повернення до G8, повний доступ до технологій і капіталу.

"Це просто реабілітація агресора без будь-якого покарання. Гітлер не знав, що так можна. Росія отримує свої "великодержавні" позиції назад просто за те, що понад десять років без перерви вбивала українців", – обурюється експрем’єр.

Найнебезпечніше, на його думку, у двадцять першому пункті – легалізація російської окупації. План вимагає визнати Крим, Донбас, Луганськ "російськими" і передати РФ частину нині контрольованих Україною територій.

У двадцять шостому пункті, звертає увагу Яценюк, "амністія для всіх".

"Це юридичний та моральний злочин. Пробачити геноцид? Пробачити Бучу, Ізюм, Маріуполь, депортації дітей, фільтраційні табори?

Якби Гітлер знав, що так можна, він би ніколи не вчинив самогубство, а в Нюрнбергу судили б Черчилля і Рузвельта", – пише автор колонки.

Він наголошує, що Україна не прийме "новий Мюнхен" і нагадує, що справжній мир – це силова зупинка агресора.

"Новий Мюнхен" веде до нової великої світової війни. Справжній мир в Україні веде до глобальної безпеки", – рюзюмує голова Київського безпекового форуму.

