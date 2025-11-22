Объяснение, почему "мирный план" США на самом деле является планом ползучей капитуляции Украины

В СМИ появился текст так называемого "мирного плана", цель которого – прекращение войны России против Украины. Представители американской администрации сообщили о достоверности усилий по его созданию.

Говорят, что в различных коридорах власти могут существовать еще и дополнительные версии такого списка. Впрочем, можно предположить, что обнародованная СМИ версия из 28 пунктов все же отражает все основные элементы так называемого "мирного плана".

Бывший премьер Украины, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк разобрал план по пунктам и считает, что это план ползучей капитуляции. Подробные объяснения – в его колонке Капитуляция в новой обертке: что предлагает Украине "мирное соглашение" от Дональда Трампа. Далее – краткое изложение.

Первый пункт плана – "Подтверждение суверенитета Украины" – пустая, по мнению Арсения Яценюка, декларация, потому что украинский суверенитет признан всем миром и Украине не нужно "подтверждение" от государства-агрессора.

"Пакт о ненападении" с Россией во втором пункте станет "новой бумажкой", которую Москва нарушит, когда ей будет выгодно. Ни одно соглашение с Кремлем не работает.

Пятый, ключевой по мнению главы Киевского форума по безопасности пункт, о "гарантиях безопасности" – самый размытый.

"В "нашем" мире существуют только две модели гарантий: членство в НАТО или четкие, юридически обязывающие договоры о коллективной обороне с общими военными структурами, размещением иностранных контингентов, полной военной совместимостью. Но все это дальше в плане перечеркнуто", – пишет автор колонки.

Ограничение ВСУ до 600 тысяч человек, о чем говорится в шестом пункте, – это путь к поражению, считает украинский экс-премьер.

"Настоящий баланс возможен только тогда, когда РФ сокращает группировки в европейской части, отводит войска на восток, ограничивается в ракетах малой и средней дальности. Однако в предложенном плане этого нет", – комментирует Яценюк.

А указанный в седьмом пункте запрет вступления в НАТО – стратегическая капитуляция, уверен автор колонки.

Запрет военного присутствия Запада в Украине, о котором говорится в восьмом и девятом пунктах, означает разоружение Украины и сведение на нет любых "гарантий безопасности".

Членство в ЕС, которое упоминается в одиннадцатом пункте, – привлекательная формула без реального содержания, отмечает бывший глава правительства Украины. Пока Россия имеет право вето на украинскую геополитику – это не составляющая мира, а рычаг давления, напоминает Яценюк.

В тринадцатом пункте, обращает внимание глава Киевского форума по безопасности, России предлагается постепенное снятие санкций, возвращение в G8, полный доступ к технологиям и капиталу.

"Это просто реабилитация агрессора без какого-либо наказания. Гитлер не знал, что так можно. Россия получает свои "великодержавные" позиции обратно просто за то, что более десяти лет без перерыва убивала украинцев", – возмущается экс-премьер.

Самое опасное, по его мнению, в двадцать первом пункте – легализация российской оккупации. План требует признать Крым, Донбасс, Луганск "российскими" и передать РФ часть ныне контролируемых Украиной территорий.

В двадцать шестом пункте, обращает внимание Яценюк, "амнистия для всех".

"Это юридическое и моральное преступление. Простить геноцид? Простить Бучу, Изюм, Мариуполь, депортации детей, фильтрационные лагеря?

Если бы Гитлер знал, что так можно, он бы никогда не покончил с собой, а в Нюрнберге судили бы Черчилля и Рузвельта", – пишет автор колонки.

Он подчеркивает, что Украина не примет "новый Мюнхен" и напоминает, что настоящий мир – это силовая остановка агрессора.

"Новый Мюнхен" ведет к новой большой мировой войне. Настоящий мир в Украине ведет к глобальной безопасности", – резюмирует глава Киевского форума по безопасности.

