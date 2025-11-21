Поступки територіями і членством в НАТО: ЗМІ показали всі пункти "мирного плану" США

"Мирний план", розроблений командою Трампа у консультаціях з РФ, передбачає низку нових поступок з боку України – у тому числі членством у НАТО, що не згадувалося у попередніх витоках про цей документ.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Як зазначають, цей проєкт передав президенту України американський генерал Ден Дрісколл під час візиту до Києва, а президент України сказав, що "готовий обговорити" його з Трампом і командою.

Неназваний посадовець США сказав Axios, що у Трампа розглядають документ який такий, що може змінюватися у дискусіях зі сторонами, та що Україна нібито позитивно відреагувала щодо низки пунктів і змогла внести туди деякі свої пункти.

Пункти плану є наступними:

1. Підтвердження суверенітету України.

2. Підписання між Росією, Україною та Європою комплексної "угоди про ненапад", після якої суперечки останніх 30 років вважатимуться врегульованими.

3. Росія відмовляється від спроб експансії, а НАТО – від нових розширень, відтак йдеться про відмову України від вступу до НАТО.

4. Діалог між Росією і НАТО за посередництва США для врегулювання "усіх безпекових питань і створення умов для деескалації" задля глобальної безпеки.

5. Надійні безпекові гарантії для України. Щодо цього пункту анонімний співрозмовник зі США запевняє, що з боку Штатів Україна отримає конкретні гарантії – це перша така пропозиція за час останніх перемовин, але наразі невідомо, про які саме гарантії йдеться.

6. Україна зобов’язується обмежити армію 600 тисячами військовослужбовців (зараз це до 850 тисяч, у передвоєнний час – близько 250 тисяч).

7. Україна погоджується закріпити у конституції відмову від членства в НАТО, а Альянс має включити у свої статути пункт про відмову від прийняття України у майбутньому.

8. НАТО не розміщуватиме своїх сил в Україні. Прямо не йдеться про те, що це означає і неможливість окремих держав з "коаліції рішучих", не у межах спільних заходів НАТО, розмістити свій стримуючий контингент, проте Axios інтерпретував це таким чином.

9. У Польщі можуть розміщуватися європейські винищувачі.

10. Сполучені Штати зі свого боку "отримають компенсації за гарантію".

Україна втратить гарантії, якщо "нападе на Росію", у тому числі якщо "вдарить ракетою по Москві чи Петербургу"

У разі нової агресії Росії проти України буде "рішуча скоординована військова відповідь", відновлення усіх санкцій, відкликано "визнання нових територій" та обнулено усі переваги, які РФ отримує за даним документом

11. В України не відбирають право вступу до ЄС і вона буде мати "короткостроковий доступ з преференціями до європейського ринку, доки це питання розглядається" (нагадаємо, ЄС не залучали до переговорів щодо документа).

12. Глобальний пакет заходів для відбудови України, що передбачає, але не виключно:

створення Фонду розвитку України для інвестицій у зростаючі індустрії, у тому числі передові технології, дата-центри, передбачається видобуток мінералів та розвиток інфраструктури.

США обіцяють співпрацю з Україною для спільної відбудови, розвитку, модернізації та експлуатації української газової інфраструктури, включно з трубопроводами і газосховищами;

Передбачаються спільні зусилля для відновлення місцевостей, що постраждали від війни.

Світовий банк має розробити спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. З Росії знімають санкції та реінтегрують її у світову економіку. Зняття санкцій має бути поетапним, що мають обговорювати в деталях у подальшому. США починають довгострокову економічну співпрацю з РФ для "взаємного розвитку", що охоплюватиме енергетику, природні ресурси, у тому числі видобуток рідкісноземельних металів в Арктиці, ШІ, дата-центри тощо.

Росію запрошують повернутись до Групи восьми, звідки її вигнали після агресії проти України у 2014 році.

Заморожені активи Росії не повертаються до неї автоматично у повному обсязі. 100 мільярдів доларів мають бути інвестовані в очолювані США зусилля з відбудови та інвестицій в Україну, при цьому США будуть отримувати 50% прибутків з цієї діяльності. Європа має додати ще 100 мільярдів на інвестиції у відбудову України.

Заморожені у Європі російські кошти мають бути розморожені. Решта заморожених активів мають бути вкладені в окремий американсько-російський інвестиційний механізм для реалізації проєктів у певних сферах для "посилення відносин і збільшення взаємного інтересу не повертатись до конфлікту".

15. Створення спільної американсько-російської робочої групи з безпекових питань для "просування й нагляду за дотриманням" усіх пунктів цього документа.

16. Росія має закріпити у законодавстві політику відмови від агресії щодо Європи та України.

17. США і Росія погодяться продовжити дійсність договорів про нерозповсюдження і контроль за ядерною зброєю, включно зі START I Treaty.

18. Україна погоджується зберігати без’ядерний статус.

19. Окупована Запорізька АЕС має бути запущена в роботу під наглядом МАГАТЕ, вироблена електроенергія порівну розподілятиметься між Україною і РФ 50/50. Немає згадок про те, що станція має повернутися під контроль України.

20. Україна і Росія мають "впровадити у школі й суспільстві програми, спрямовані на просування взаєморозуміння і толерантності до різних культур, викорінення расизму й упереджень". Україна й РФ мають "скасувати усі дискримінаційні заходи" та гарантувати права "на українські й російські (ймовірно, мають на увазі мову) медіа та освіту".

Мають бути заборонені "будь-яка нацистська ідеологія та діяльність".

Україна має прийняти законодавство ЄС щодо захисту мовних меншин та релігійної толерантності.

21. Окуповані Росією Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані як "де-факто російські", у тому числі Сполученими Штатами.

Україна має віддати у тому числі неокуповану частину Донеччини. Ця територія буде вважатися демілітаризованою буферною зоною і буде міжнародно визнана як "російська", але присутність російських військ там буде заборонена.

У Херсонській та Запорізькій області бойові дії зупиняться по лінії фронту і по ній визнаватиметься де-факто контроль РФ над окупованими територіями.

Росія має піти з інших територій, які контролює за межами цих п’яти областей.

22. Після узгодження такого врегулювання щодо окупованих територій України і РФ, і Україна зобов’язуються не змінювати цю ситуацію силою, а в разі такого сценарію вищезгадані безпекові гарантії не діятимуть.

23. Росія зобов’язується не перешкоджати Україні у використанні Дніпра для комерційної діяльності, мають бути укладені домовленості щодо вільного транспортування зернових через Чорне море.

24. Має бути створений гуманітарний комітет для обміну військовополонених і загиблих "всіх на всіх", звільнення усіх цивільних заручників, у тому числі повернення українських дітей.

25. Україна має провести вибори протягом 100 днів (вочевидь з моменту підписання документа).

26. Передбачається повна амністія сторін за все, що відбулося під час війни, та відмова від подальших претензій чи позовів.

27. Угода є юридично зобов’язуючою. Для моніторингу її виконання має бути створена Рада миру на чолі з Трампом, а за порушення передбачаються санкції (схоже рішення Трамп придумав для сектору Гази).

28 пункт передбачає негайне припинення бойових дій після того, як сторони погодяться на ці умови; Україна й РФ мають відвести сили до визначених місць для початку виконання угоди.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.







