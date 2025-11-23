Опубліковано повний текст пропозицій Європи щодо "мирного плану" США

Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Як пише "Європейська правда", повний текст контрпропозиції опублікувало агентство Reuters.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

Нижче наведено неофіційний переклад тексту контрпропозиції. Для зручності ключові зміни у порівнянні з американськими "мирними пропозиціями" виділені напівжирним шрифтом.

Має бути підтверджений суверенітет України. Між Росією, Україною та НАТО буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі двозначності (ambiguities), що існували протягом останніх 30 років, будуть вирішені.

Пункт 3 "мирного плану" США, згідно з яким "очікується, що Росія не буде втручатися у справи своїх сусідів, а НАТО не буде розширюватися далі", пропонується вилучити.

Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог між Росією та НАТО з метою вирішення всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив. Україна отримає надійні гарантії безпеки. Чисельність Збройних сил України в мирний час буде обмежена 800 тисячами. (Пропозиція США передбачала обмеження на 600 тисяч, незалежно від "мирного" чи "немирного" часу.) Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує. (США пропонували Україні конституційно закріпити відмову від членства в НАТО, а НАТО – включити пункти про відмову приймати Україну в майбутньому.) НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час. (Пропозиція США передбачала категоричну відмову від розміщення в Україні "сил НАТО" в принципі; європейці пропонують залишити її, ймовірно, для "коаліції рішучих".) У Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО. Гарантія США (щодо безпеки України. – Ред.), що відображає статтю 5 США отримають компенсацію за гарантію Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується: Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів Розвиток інфраструктури Видобуток корисних копалин і природних ресурсів Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль. Поступова реінтеграція Росії у світову економіку Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку. (США пропонували зняти санкції без застереження про "поступовість" цього процесу.) Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в таких сферах, як енергетика, природні ресурси, інфраструктура, штучний інтелект, центри обробки даних, рідкісні землі, спільні проєкти в Арктиці, а також інші взаємовигідні корпоративні можливості. Росія буде запрошена повернутися до G8 Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. (Європейські держави вилучили пропозиції США про 100 мільярдів євро інвестицій на відбудову України та 50% прибутку американської сторони з процесу відбудови України.) Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї. Україна погоджується залишатися неядерною державою. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. (Пропозиція США містила положення про заборону "будь-якої нацистської ідеології".) Території: Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про обмін територіями розпочнуться від лінії зіткнення. (Цей пункт суттєво розходиться з пропозиціями США: по-перше, немає пропозиції про передання Росії частини територій; по-друге, немає пропозиції про визнання Криму російським; по-третє, обговорення територіальних питань привʼязане до припинення вогню.) Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань: Всі залишені в полоні особи та тіла будуть обмінені за принципом "всіх за всіх" Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей Буде запроваджено програму возз'єднання сімей Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди. (На відміну від пропозиції США, відсутня чітка вимога про вибори "протягом 100 днів" після підписання угоди.) Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. (США пропонували автоматичну повну амністію сторін, включно з російськими воєнними злочинцями.) Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть передбачені санкції. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.

