Reuters опубликовал полный текст предложений Европы по "мирному плану" США

Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.

Как пишет "Европейская правда", полный текст контрпредложения опубликовало агентство Reuters.

Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Великобританией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.

Ниже приводится неофициальный перевод текста контрпредложения. Для удобства ключевые изменения по сравнению с американскими "мирными предложениями" выделены полужирным шрифтом.

Должен быть подтвержден суверенитет Украины. Между Россией, Украиной и НАТО будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все двусмысленности (ambiguities), существовавшие в течение последних 30 лет, будут решены.

Пункт 3 "мирного плана" США, согласно которому "ожидается, что Россия не будет вмешиваться в дела своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше", предлагается исключить.

После подписания мирного соглашения будет начат диалог между Россией и НАТО с целью решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы гарантировать глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущих экономических перспектив. Украина получит надежные гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины в мирное время будет ограничена 800 тысячами. (Предложение США предусматривало ограничение в 600 тысяч, независимо от "мирного" или "немирного" времени.) Вступление Украины в НАТОзависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует. (США предлагали Украине конституционно закрепить отказ от членства в НАТО, а НАТО – включить пункты об отказе принимать Украину в будущем.) НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время. (Предложение США предусматривало категорический отказ от размещения в Украине "сил НАТО" в принципе; европейцы предлагают оставить ее, вероятно, для "коалиции решительных".) В Польше будут размещены истребители НАТО. Гарантия США (по безопасности Украины. – Ред.), отражающая статью 5 США получат компенсацию за гарантию Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию Если Россия вторгнется в Украину, кроме надежного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, а любое признание новой территории и все другие преимущества от этого соглашения будут отменены. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференционный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос будет рассматриваться. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся: Создание Фонда развития Украины для инвестирования в отрасли с высоким уровнем роста, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной с целью совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов Развитие инфраструктуры Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

Постепенная реинтеграция России в мировую экономику Вопрос об отмене санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае. (США предлагали снять санкции без оговорки о "постепенности" этого процесса.) Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, инфраструктура, искусственный интеллект, центры обработки данных, редкоземельные металлы, совместные проекты в Арктике, а также другие взаимовыгодные корпоративные возможности. Россия будет приглашена вернуться в G8

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине. (Европейские государства исключили предложения США о 100 миллиардах евро инвестиций в восстановление Украины и 50% прибыли американской стороны от процесса восстановления Украины). Будет создана совместная рабочая группа по вопросам безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения. Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину. Соединенные Штаты и Россия договариваются продлить действие договоров о нераспространении и контроле ядерного оружия. Украина соглашается оставаться неядерным государством. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведенная энергия будет распределена поровну между Россией и Украиной в соотношении 50:50. Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. (Предложение США не содержало привязки к правилам ЕС и содержало оговорку о запрете "любой нацистской идеологии".) Территории Украина обязуется не восстанавливать свою оккупированную суверенную территорию военными средствами. Переговоры об обмене территориями начнутся от линии соприкосновения. (Этот пункт существенно расходится с предложениями США: во-первых, нет предложения о передаче России части территорий; во-вторых, нет предложения о признании Крыма российским; в-третьих, обсуждение территориальных вопросов привязано к прекращению огня.) После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силовыми методами. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческих целей, и будут заключены соглашения о свободной перевозке зерна по Черному морю. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов: Все оставленные в плену лица и тела будут обменены по принципу "всех за всех" Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей Будет введена программа воссоединения семей Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта

Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения. (В отличие от предложения США, отсутствует четкое требование о выборах "в течение 100 дней" после подписания соглашения.) Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта. (США предлагали автоматическую полную амнистию сторон, включая российских военных преступников.) Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным точкам для начала выполнения соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под надзором США.

