WP: Трамп не заглиблювався в деталі "мирного плану" його адміністрації щодо України

Президент США Дональд Трамп не був залучений у деталі "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль з врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Неназваний американський посадовець, який говорив з виданням, так описав ту інформацію, про яку обізнаний Трамп: "Ви кажете йому (Трампу. – Ред.): "Я постараюся укласти угоду". Він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити". І це весь обсяг інформації, яким він володіє".

Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.

"Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно".

Приватно адміністрація Трампа "не розглядала цей план як непорушний", сказало джерело, знайоме з перемовинами.

"Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", – зазначив співрозмовник.

Проте Вашингтон "також дав зрозуміти, що хоче досягти угоди якомога швидше" і "загроза призупинення допомоги з боку США є цілком серйозною", підкреслив він.

Залишаються питання щодо того, чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до настання терміну, встановленого США, тобто до Дня подяки.

Повідомляли, що за підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

