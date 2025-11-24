Україна і США обіцяють повагу до суверенітету в оновленому документі щодо миру

На зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

Спільну заяву Україна-США оприлюднив Офіс українського президента, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в ОПУ, переговори були "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру".

Також українська сторона заявила, що переговори "продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків".

"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру", – йдеться у заяві.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто президенту Дональду Трампу "за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів".

Крім того, було домовлено продовжувати роботу над спільними пропозиціями найближчими днями, а також підтримувати контакт з європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та США, наголошено у заяві.

"Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення", – резюмується в заяві.

Повідомляли також, що Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.