WP: Трамп не углублялся в детали "мирного плана" его администрации по Украине
Президент США Дональд Трамп не вдавался в детали "мирного плана" из 28 пунктов, который разработала его администрация в рамках усилий по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.
Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".
Неназванный американский чиновник, говоривший с изданием, так описал ту информацию, о которой был осведомлен Трамп: "Вы говорите ему (Трампу. – Ред.): "Я постараюсь заключить соглашение". Он отвечает: "Отлично, посмотрите, что можно сделать". И это весь объем информации, которым он владеет".
Кроме того, этот чиновник заявил о "хаосе" в американской администрации.
"Весь день царил абсолютный хаос, потому что даже в разных подразделениях Белого дома не знают, что происходит. Это позорно".
В частном порядке администрация Трампа "не рассматривала этот план как незыблемый", сказал источник, знакомый с переговорами.
"Украинцам сообщили, что есть определенное пространство для переговоров", – отметил собеседник.
Однако Вашингтон "также дал понять, что хочет достичь соглашения как можно скорее" и "угроза приостановления помощи со стороны США вполне серьезна", подчеркнул он.
Остаются вопросы относительно того, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнерами до наступления срока, установленного США, то есть до Дня благодарения.
Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве, проходивших 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, речь пойдет об уважении суверенитета Украины.
