Сійярто звинуватив "західноєвропейських лідерів" у спробі заблокувати "мирний план" США
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.
Про це він заявив у понеділок, 24 листопада, передає Sky News, пише "Європейська правда".
Сійярто заявив, що ця американська пропозиція є "важливою можливістю" для припинення російсько-української війни.
Відтак він звинуватив "деяких західноєвропейських лідерів" у спробі заблокувати "мирний план".
"Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план, оскільки це раціональний і гуманний вибір", – додав угорський міністр.
Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28-пунктного плану після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний.
Після переговорів у Женеві США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.
