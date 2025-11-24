Сійярто звинуватив "західноєвропейських лідерів" у спробі заблокувати "мирний план" США

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив у понеділок, 24 листопада, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що ця американська пропозиція є "важливою можливістю" для припинення російсько-української війни.

Відтак він звинуватив "деяких західноєвропейських лідерів" у спробі заблокувати "мирний план".

"Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план, оскільки це раціональний і гуманний вибір", – додав угорський міністр.

Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28-пунктного плану після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний.

Після переговорів у Женеві США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

