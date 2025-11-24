Сийярто обвинил "западноевропейских лидеров" в попытке заблокировать "мирный план" США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются заблокировать американский "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он заявил в понедельник, 24 ноября, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что это американское предложение является "важной возможностью" для прекращения российско-украинской войны.

Поэтому он обвинил "некоторых западноевропейских лидеров" в попытке заблокировать "мирный план".

"Наша позиция четкая: каждый европейский политик обязан полностью и безоговорочно поддержать этот план, поскольку это рациональный и гуманный выбор", – добавил венгерский министр.

Отметим, европейские лидеры выразили обеспокоенность относительно 28-пунктного плана после того, как его передали Киеву на прошлой неделе, прежде чем составить собственный.

После переговоров в Женеве США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

