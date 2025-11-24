У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після Женеви
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія поки не отримувала "офіційного тексту" версії "мирного плану", який був скоригований за підсумками консультацій США і України в Женеві.
Його слова цитує ТАСС, передає "Європейська правда".
Як відомо, на зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема, йтиметься про повагу до суверенітету України.
"Ми поки що не бачили жодного плану, ми читали заяви за підсумками дискусій, що відбулися в Женеві. Поки що офіційно ми нічого не отримували", – заявив речник Кремля.
Пєсков зазначив, що в Росії зафіксували, що в текст, який раніше надсилався Москві, "були внесені якісь корективи".
Зазначимо, ЗМІ також повідомили, що США розраховують провести переговори з росіянами.
