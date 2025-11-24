ЗМІ: США розраховують на переговори з росіянами щодо свого "мирного плану"

США планують провести окрему зустріч з російською делегацією щодо свого плану врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

Про це телеканалу ABC News розповів неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда".

Про місце проведення запланованої зустрічі з росіянами не повідомляється.

Також співрозмовник телеканалу не надав інших деталей щодо потенційної зустрічі з російською стороною.

Напередодні американські офіційні особи, включаючи міністра Сухопутних військ Дена Дрісколла, держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткоффа, зустрілися в Женеві з представниками України. Сторони обговорили план США з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні.

Після зустрічі в Женеві сторони заявили, що розробили "оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру".

