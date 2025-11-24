В Кремле заявили, что не получали никаких "мирных планов" после Женевы

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала "официального текста" версии "мирного плана", который был скорректирован по итогам консультаций США и Украины в Женеве.

Его слова цитирует ТАСС, передает "Европейская правда".

Как известно, на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении к суверенитету Украины.

"Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Пока официально мы ничего не получали", – заявил спикер Кремля.

Песков отметил, что в России зафиксировали, что в текст, который ранее направлялся Москве, "были внесены какие-то коррективы".

Отметим, СМИ также сообщили, что США рассчитывают провести переговоры с россиянами.

